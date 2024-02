Inter, puoi rinunciare a Inzaghi ma non a lui: non si muove

Inter sempre più inarrestabile, Simone Inzaghi ha costruito una vera e propria armata ma non è lui il valore aggiunto nerazzurro

Domenica, l’Inter ritroverà a San Siro il Genoa. Sono stati i rossoblù gli ultimi a fermare i nerazzurri, poco prima di Capodanno. Da allora, niente più passi falsi per la squadra di Simone Inzaghi, che nel 2024 ha sempre e solo vinto, e non soltanto in campionato.

Undici vittorie in fila in tutte le competizioni: otto in Serie A, i due match di Supercoppa italiana contro Lazio e Napoli e l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Una marcia trionfale, un andamento da schiacciasassi, specialmente nelle ultime giornate. Tre vittorie consecutive per 4-0 in campionato, che al momento sembrano chiudere qualsiasi discussione. L’Inter è la squadra da battere in Italia e sarà avversario durissimo per tutti in Europa.

Moltissimi meriti vanno, naturalmente, a Simone Inzaghi, che ha costruito un gruppo solido e coeso, tatticamente efficacissimo e che in campo colpisce ripetutamente concedendo pochissimo agli avversari. La consapevolezza accresciuta di tutta l’Inter è la stessa del suo allenatore, a partire dal grande percorso europeo dello scorso anno. Ma nonostante tutti gli elogi, non è il tecnico il vero intoccabile.

Inter, la superstar è Lautaro Martinez: assolutamente incedibile

In campo, il protagonista assoluto è Lautaro Martinez, che a 23 reti segnate in campionato viaggia a vele spedite verso il titolo di capocannoniere, anche se Vlahovic sta tentando una improba rimonta.

Nel consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti chi sia il vero incedibile dell’Inter. Verdetto quasi schiacciante, è proprio l’attaccante argentino quello da trattenere a qualsiasi costo, per il 59% dei votanti. Solo il 24,6% per Simone Inzaghi, ancor meno voti per Barella (13,1%) e Calhanoglu (3,3%) che a determinate condizioni potrebbero essere ‘sacrificabili’.