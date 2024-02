Clamoroso Inter: 150 milioni, accordo vicinissimo

Il club nerazzurro sta per chiudere la trattativa sulla base di un contratto di cinque anni. Ecco tutti i dettagli

Momento d’oro per l’Inter. Lo Scudetto è a un passo dopo il quarto poker consecutivo in campionato, che vale il +12 sulla Juventus a dodici giornate dal termine. Ma i nerazzurri si stanno contraddistinguendo anche fuori dal campo. Per esempio sul calciomercato, dove ha già piazzato due colpi importanti (a zero) per l’anno prossimo: Taremi e Zielinski.

Poi c’è la questione main sponsor, con Paramount+ verso l’addio al termine della stagione quando scadrà l’accordo. Al suo posto dovrebbe subentrare Betsson Sport, costola del brand Starcasino.com, già presente sulle maglie di allenamento.

Stando a ‘Sportmediaset.it’, l’accordo tra l’Inter e la piattaforma di scommesse è vicinissimo: si parla di un’intesa – eventualmente la seconda più alta in Serie A, dietro solo a quello tra Jeep (però marchio legato a Exor) e Juventus – in arrivo sulla base di un contratto di cinque anni da 30 milioni a stagione, un totale quindi di 150 milioni di euro.

Il Decreto Dignità vieta sponsorizzazioni strettamente legate alle scommesse, per cui all’Inter servirebbe una derega per mettere sulle proprie maglie il brand Starcasino.com o lo stesso Betsson. La piattaforma di scommesse è nettamente davanti a Qatar Airways, la cui offerta sarebbe di gran lunga inferiore.