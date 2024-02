Caos e incidenti prima del big match: “Feriti gravi”

Ancora incidenti e scontri tra tifosi prima del calcio di inizio di una partita importante. Ecco cosa è successo in Spagna in serata

Caos e incidenti prima del calcio d’inizio della partita di ritorno di Coppa del Re, tra l’Athletic Bilbao e l’Atletico Madrid.

E’ stato il presidente dei Colchoneros, Cerezo, intervenuto ai microfoni di Movistar+, a raccontare quanto successo nei pressi dello stadio San Mamés: “Sembra che ci siano diversi tifosi che sono stati aggrediti da quelli dell’Athletic in un bar- ammette il numero uno del club della capitale -. Qualcuno ha ferite gravi ed è in ospedale. Il calcio dovrebbe essere divertimento e non si possono acconsentire aggressioni, o qualsiasi tipo di violazione dei diritti dei cittadini per guardare una partita”.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, calcio d’inizio e match sospeso

Atheltic Bilbao-Atletico Madrid ha comunque avuto inizio regolarmente. A San Mamés si ripartiva dall’uno a zero dell’andata.

Sono così bastati pochi minuti, per l’esattezza 13, per il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Inaki Williams. La partita è stata, inoltre, interrotta per un paio di minuti, a causa di un malore sugli spalti. A tre minuti dal termine della prima frazione di gioco è, infine, arrivato il raddoppio dell’Athletic, in gol stavolta con Nico Williams. Ora la finale per gli uomini di Valverde è davvero vicina.

Aggiornamento 22.49 – Il secondo tempo di Athletic Bilbao-Atletico Madrid è iniziato solo adesso. I medici, infatti, sono dovuti intervenire sugli spalti per prestare soccorso ad un tifoso, portato via, poi, in barella, tra gli applausi del San Mamés. A far chiarezza sull’episodio è stato il club di casa, attraverso un messaggio su X: “La partita è ripresa più tardi a causa dell’emergenza sanitaria sugli spalti. Una persona ha rischiato di soffocare e grazie all’intervento dei medici, è stata stabilizzata e portata in ospedale”.