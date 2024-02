Zeman di nuovo ricoverato: possibile una seconda operazione

Nuovo ricovero per Zdenek Zeman che potrebbe essere sottoposto ad un altro intervento chirurgico: le sue condizioni

Mondo del calcio in apprensione per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è, infatti, nuovamente ricoverato in ospedale e potrebbe subire una nuova operazione.

L’allenatore, dimessosi dal Pescara un paio di settimane fa, si è sottoposto il 19 febbraio ad un’operazione alla carotide per l’inserimento di alcuni stent. Un intervento necessario dopo che il 12 dicembre fu ricoverato per una ischemia transitoria. Un malore che non gli aveva impedito di tornare in panchina alla guida del club abruzzese.

Società che però ha lasciato in seguito alla prima operazione, eseguita il 19 febbraio, due giorni dopo il secondo ricovero. Un intervento che richiede un lungo periodo di riposo (dai 4 ai 6 mesi) motivo per il quale Zeman ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Pescara, lasciando la panchina al suo vice Bucaro.

Zeman, nuovo ricovero: cosa è successo

Ora il nuovo ricovero, a causa del rigetto di uno degli stent inseriti qualche giorno fa. Possibile che il tecnico boemo, 77 anni il prossimo 14 maggio, possa essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per la sostituzione proprio dello stent rigettato.

Protagonista con il Foggia di Zemanlandia e allenatore anche di Roma e Lazio, il boemo era tornato sulla panchina del Pescara il 27 febbraio dello scorso anno, portando gli abruzzesi fino alla semifinale playoff persa contro il Foggia di Delio Rossi. Quest’anno ha guidato i biancoazzurri per 27 gare, raccogliendo 41 punti e lasciando la squadra in piena corsa per un posto agli spareggi promozione.