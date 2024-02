Rabiot, indizio sul rinnovo con la Juve: la frase non sfugge ai tifosi

Rabiot e la Juventus, indizio sul rinnovo con il club bianconero. La frase del francese non è sfuggita ai tifosi

Adrien Rabiot, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori a Napoli, ha festeggiato domenica le 200 presenze con la maglia della Juventus.

Un traguardo speciale, festeggiato oggi dal club bianconero alla Continassa. Il centrocampista francese, di nuovo in scadenza nel prossimo giugno, ha anche rilasciato un’intervista al canale ‘Youtube’ della Juve. Una frase, in particolare, ha infiammato i tifosi bianconeri riguardo al possibile rinnovo oltre giugno 2024.

“Vincere lo Scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle e incredibili che mi siano capitate. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi (causa Covid, ndr), ma spero di vincerne altri qui”. Rabiot ha dichiarato di voler vincere altri Scudetti in bianconero, un indizio che non è sfuggito e che fa già sognare i tifosi. Presto di riapriranno i discorsi con la mamma-agente Veronique per il prolungamento. E il ritorno in Champions League è sempre più vicino.