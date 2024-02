Inter, assalto a Barella: 60 milioni più bonus

Nella prossima estate il club di Zhang potrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi titolarissimi. Per la mezz’ala sarda sarebbe pronta a muoversi una big europea

Entro fine stagione l’Inter vuole blindare i contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ad oggi sembra più facile e vicina l’intesa con la mezz’ala, il cui contratto scade a giugno 2026 proprio come quello del suo capitano.

Nonostante il probabilissimo accordo, fino al 2028 se non addirittura al 2029, i rumors su una possibile partenza di Barella in estate non si placano. Questo perché, allo scopo ovviamente di far quadrare i conti, anche nel prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe essere obbligata a privarsi di almeno uno dei suoi big. In sostanza a fare cassa, con il classe ’97 che è sempre uno dei più corteggiati della rosa di Inzaghi, lanciatissima verso lo Scudetto.

Barella piace ai top club inglesi, dai due Manchester al Liverpool, ma a quanto pare sarebbe ancora sulla lista del Real Madrid. Ciò si spiegherebbe col rinnovo per altri due anni di Ancelotti, grande estimatore del ventisettenne fin dai tempi di Cagliari. Lo avrebbe voluto con sé al Napoli, quando era sulla panchina azzurra.

In Spagna viene rilanciata proprio in queste ore l’ipotesi di un approdo di Barella a Madrid nell’estate che verrà, per prendere il posto di quel Luka Modric ad oggi non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Finito dietro nelle gerarchie dell’allenatore di Reggiolo, il croato potrebbe chiudere la sua gloriosa carriera in MLS, oppure in Arabia Saudita. Le offerte, in tal senso, non gli mancano di certo.

Stando a ‘todofichajes.com’, Florentino Perez potrebbe provare ad ‘accontentare’ Ancelotti mettendo sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino di Barella.

Barella-Real, 75 milioni all’Inter

Per il portale spagnolo, il numero uno delle ‘Merengues’ potrebbe aggiungere anche dei bonus per ingolosire ulteriormente i nerazzurri. Nella fattispecie 15 milioni come parte variabile, in modo da arrivare a 75 milioni complessivi, che è più o meno la valutazione del centrocampista sardo.

Secondo ‘Todofichajes.com’, l’Inter direbbe sì a un’offerta di queste proporzioni, accettando l’addio di uno dei pilastri della squadra pagato in due estati – esclusi bonus – 37 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.