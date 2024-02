Guardiola esalta l’Inter e celebra se stesso: “Adesso lo hanno capito tutti”

Il suo Manchester City ha sfidato i nerazzurri nella scorsa finale di Champions League, vinta di misura grazie al gol siglato da Rodri nel secondo tempo

Guardiola torna a parlare di Inter, anzi ad esaltare la squadra di Inzaghi battuta a fatica nella scorsa finale di Champions League in quel di Istanbul. “Sta volando in Serie A e, se non accadrà qualcosa di strano, conquisterà lo scudetto perché vince le gare con tre o quattro gol di scarto”.

Guardiola non è nuovo a complimenti, è un modo per celebrare i propri successi. Stavolta si ‘serve’ dei nerazzurri di Inzaghi, anche se il suo apprezzamento per Barella e soci appare sincero: “Lo scorso anno, prima della finale di Champions, c’era chi pensava che fossimo fortunati a incontrarla. Poi avete visto che partita è venuta fuori – le sue parole prima della gara di Fa Cup col Luton vinta per 6-2, con cinquina di Haaland – Noi sapevamo che erano forti e adesso lo hanno capito tutti”.