Commissariamento Juventus: “Fatti gravi sul controllo e sul bilancio”

Nella diretta Twitch di Tv Play dichiarazioni esplosive sulla Juventus: “Ho chiesto l’intervento dell’organismo di vigilanza, che è un organo pagato dalla società”

“Ci sarebbero gli estremi per metterla sotto commissariamento”. A Tv Play, un azionista della Juventus va all’attacco dell’attuale management bianconero.

“Ci sarebbero gli estremi – spiega Marco Bava – perché continuano a non esserci informazioni e delle carenze negli accantonamenti del bilancio. Poi c’è la questione Cristiano Ronaldo, al quale non sono stati dati i 20 milioni pattuiti, non proprio noccioline. Ci sono dei fatti gravi sul controllo e sul bilancio, ho chiesto l’intervento dell’organismo di vigilanza, che è un organo pagato dalla società. Però mi hanno guardato come fossi un marziano…”.

“Non è cambiato nulla rispetto alla vecchia gestione – aggiunge l’azionista della Juventus – Il bilancio su cui la Procura di Torino ha fatto le sue indagini, è stato modificato ma non in alcune forme sostanziali e la forma più pesante è, ripeto, la vicenda Ronaldo. Non credo che lui possa accettare meno soldi di quelli che ha diritto ad avere. La Juve se ne frega degli azionisti, quindi tutti stanno zitti. Hanno paura, ma quello che io dico lo pensano anche altri azionisti. In Italia e a Torino, la famiglia Agnelli fa quello che vuole, perché gli viene consentito di farlo”, conclude Bava.