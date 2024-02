Calcio italiano in lutto: l’ex bianconero aveva solo 50 anni

Lutto nel calcio italiano con l’Udinese che annuncia la morte di Josè La Cagnina, ex calciatore e allenatore dell’Academy friulana

Lutto nel mondo del calcio italiano: è venuto a mancare Josè La Cagnina, 50 anni, ex attaccante, impegnato da anni con l’Udinese Academy di cui per tre anni è stato responsabile.

È stata proprio la società friulana ad annunciare la morte dell’ex calciatore: “Ci troviamo a comunicare quel che mai avremmo voluto. – si legge in una nota del club -. Il nostro caro José ci ha lasciati, e con lui se ne va un enorme persona che da tanti anni ha rappresentato Udinese Academy”.

Nel comunicato si ricorda di La Cagnina come un “grande esempio per i ragazzi e gli adulti che hanno potuto condividere con lui momenti sportivi e non, ha sempre messo i ragazzi al primo posto, esportando i valori condivisi con la famiglia di Udinese Academy dentro e fuori dal campo”. La società si stringe quindi attorno alla famiglia e promette: “Il nostro impegno continuerà con l’obiettivo di portare avanti il gran lavoro svolto con grande cura in questi anni, sarai sempre con noi”.

Addio a Josè La Cagnina, la carriera

Nato a Como il 20 giugno 1973, inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Inter, prima di intraprendere un lungo viaggio tra Serie D e Serie B. Qui approda con la Cremonese, uno dei protagonisti del doppio salto dalla C2 alla B tra il 2003 e il 2005.

Con i grigiorossi colleziona 59 presenze in campionato con sei reti. Poi il trasferimento al Pavia, quindi Lecco dove ottiene ancora una promozione prima degli anni conclusivi della sua carriera da calciatore con Voghera, Crociati Noceto e Treviso. Appese le scarpette al chiodo, si dedica all’attività di allenatore dei settori giovanili: prima Padova, quindi Udinese dove diventa anche responsabile dell’Academy. Oggi la sua morte: lascia la moglie e due figli.