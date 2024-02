Addio pronto in estate: il Milan lo ‘salva’ dall’Arabia

Ancora un gol subito e nuovo stop per il Milan che si ferma anche contro l’Atalanta. Intanto proprio in merito alla difesa del futuro torna di moda un nome dalla Premier

Il carico di rimpianti e delusioni aumenta ulteriormente per il Milan che ieri sera nel posticipo della domenica sera di Serie A non è andato oltre l’1-1 contro l’Atalanta a San Siro.

Un rigore di Koopmeiners ha infatti raggiunto il super gol di Leao arrivato in avvio, confermando ancora una volta la fragilità dell’assetto difensivo del Milan che continua ad incassare troppe reti. Sono ben 32 i gol subiti solamente in campionato, annoverando il peggior rendimento in tal senso delle prime 12 in classifica.

I tanti infortuni rappresentano di certo una attenuante, ma non l’unica risposta ad un trend che andrà invertito quanto prima per provare a raggiungere i traguardi sperati tanto in Serie A quanto in Europa League. Al netto di come finirà la stagione al Milan serviranno nuovi innesti nella retroguardia, e a tal proposito torna di moda un nome già accostato in passato.

Calciomercato Milan, Lindelof in uscita dallo United: idea per l’estate

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ il Milan sta tenendo d’occhio la situazione di Victor Lindelof, svedese del Manchester United, che nonostante un minutaggio comunque discreto è tutt’altro che centrale nel progetto futuro dei Red Devils.

La società britannica sta infatti valutando di lasciar partire il difensore la prossima estate. Il contratto è in scadenza 2025, ma l’addio è tutt’altro che impensabile visti gli interessamenti, oltre che del Milan, anche di alcuni club di Premier League e di Saudi Pro League.

Con lo United che cerca di apportare importanti modifiche alla propria rosa, ci si aspetta che giocatori come Lindelof siano nella lista dei cedibili. Una buona occasione di esperienza per il Milan, che potrebbe anche strapparlo ad un eventuale futuro in Arabia Saudita, dandogli una nuova chance in un club importante.