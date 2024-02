Probabili formazioni Juventus-Frosinone: Allegri con Chiesa e Vlahovic, Di Francesco con Soulè

La Juventus torna in campo per il 26esimo turno di campionato e lo a Torino contro il Frosinone. I bianconeri arrivano da una brutta serie di risultati – due punti in quattro match – e sono chiamati a tornare ai tre punti. Anche i laziali non vivono il loro momento migliore, l’ultimo risultato utile risale al mese di gennaio

La Juventus è seconda in classifica a 54 punti, soltanto due in più del Milan terzo. Il Frosinone gravita nelle zone basse, è 15esimo a 23 punti, a tre lunghezze dalla zona retrocessione.

La sfida di quest’oggi ha per la Juventus il sapore della chiamata da non sbagliare per nulla al mondo. Dopo la scarsità di punti raccolti nell’ultimo periodo, tornare alla vittoria è il dictat di Allegri alla squadra. E nonostante le speculazioni dell’ultima settimana, non sono previsti scossoni tattici dall’inizio. Anche perchè come ha sostenuto lo stesso tecnico: “Difendiamo sempre con una linea da quattro”. Ecco dunque Szczesny in porta, in difesa Bremer, Gatti e Rugani al posto dell’infortunato Danilo. La novità può essere a centrocampo, con Alcaraz in mediana, quindi McKennie a destra, Cambiaso che torna a sinistra e in mezzo ovviamente Locatelli e Rabiot a completare il reparto. Davanti, coppia principe Chiesa e Vlahovic.

Il Frosinone di Di Francesco è alle prese con numerose defezioni, ma al netto di ciò scende in campo la migliore formazione disponibile. Turati in porta, difesa a quattro con Okoli e Monterisi in mezzo, sulle corsie Valeri e Lirola. A centrocampo Mazzitelli, il ‘bianconero’ Barrenechea e Gelli. Davanti altri due ‘juventini’ come Soulè e Kaio Jorge, assieme a Reinier.

Juventus-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Juventus e Frosinone sarà trasmessa su DAZN e Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30. La partita sarà diretta dal signor Rapuano, gli assistenti saranno Mokhtar e Laudato; il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al VAR Mazzoleni, coadiuvato da Di Bello quale AVAR.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Perin, Kean

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Cuni, Garritano, Ghedjemis, Lusuardi, Marchizza, Oyono, Zortea

Il calendario di Juventus e Frosinone

Dopo la interna contro il Frosinone, la Juventus è impegnata nella difficile trasferta di Napoli contro i campioni d’Italia. Poi un’altra sfida complicata, contro l’Atalanta in casa. Quindi il Genoa e poi la sosta per le nazionali. Nelle settimane che anticipano il break, la formazione ciociara è chiamata ad affrontare dapprima la Juventus, successivamente il Lecce allo ‘Stirpe’, poi il Sassuolo e quindi il derby laziale contro la Lazio a Roma.