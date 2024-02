Il gioiello della Juventus fa il giro d’Europa: due nuove big all’assalto

Si è letteralmente preso la scena con qualità e determinazione. I fari dei top club si sono accesi sul giovane prospetto di proprietà della Juventus

Il profondo restyling avviato dalla Juventus negli ultimi anni ha fatto della politica sui giovani uno dei suoi punti di riferimento più importanti. Nonostante il periodo poco felice che sta attraversando la compagine di Allegri, non sono pochi i giovani che anche in questo frangente si stanno ritagliando un ruolo di nevralgica importanza.

Il cambio di passo rispetto al passato è ormai evidente e, come ammesso dallo stesso Allegri, porterà la Juve a disporre di una base patrimoniale importante. La sessione invernale di calciomercato, però, ha imposto valutazioni importanti sotto questo punto di vista. La scelta di anticipare il colpo Djalo, al netto del contemporaneo recupero di Alex Sandro, ha spinto Giuntoli a definire l’uscita in prestito di Dean Huijsen. Promesso sposo del Frosinone, il giovane olandese ha poi scelto la Roma, complice anche la decisiva opera di convincimento di José Mourinho. Evidenziando sin da subito grinta e personalità, il classe 2005 ha già strappato moltissimi consensi, scrivendo per due volte il suo nome nel tabellino marcatori.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Huijsen: anche Atletico Madrid e Psg tra le pretendenti

Nonostante le tante voci che circolano sul futuro di Huijsen, la posizione della Juventus è piuttosto chiara. I bianconeri si siederebbero al tavolo delle trattative solo se dovesse arrivare un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile tentativo della Roma per provare ad allungarne la permanenza nella Capitale. Sotto questo punto di vista, però, alla luce dell’assenza di un direttore sportivo, ruolo rimasto sguarnito dopo l’addio dell’ex GM Tiago Pinto, ogni discorso appare prematuro. Tuttavia, le prestazioni di Huijsen hanno cominciato a calamitare l’interesse di diverse big europee. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati da Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United e Tottenham, infatti, altre due big si sono iscritte nella folta lista delle pretendenti al gioiello olandese.

Come evidenziato da asromalive.it, infatti, anche Atletico Madrid e Psg hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Alle prese con un fisiologico restyling dei proprio reparti difensivi, i Colchoneros e i parigini hanno inserito il profilo di Huijsen nei rispettivi dossier. Alla ricerca di un giovane centrale abile con i piedi e in grado di far partire l’azione dal basso, i due club hanno cominciato a sondare la situazione. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo tutto questo potrà tradursi in trattative concrete.