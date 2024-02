Tutti pazzi per Di Gregorio: non solo la Juve, addio al top

Il destino di Michele Di Gregorio non è ancora chiaro in sede di calciomercato. Non c’è solo la Juve per il futuro del portiere, ora la Monza

La Serie A di quest’anno sta mettendo in luce tanti talenti, destinati a rubare la scena anche nei prossimi anni. Tra i calciatori emergenti, anche se non è più giovanissimo, c’è Michele Di Gregorio, per numeri tra i migliori estremi difensori del campionato, con 17 gol incassati in 22 partite giocate e tante parate miracolose.

In molti hanno associato il suo nome all’Inter per il prossimo futuro, anche perché è un ex e sembrava fosse un tifoso nerazzurro, ipotesi smentita nelle ultime ore. D’altronde i professionisti devono essere disposti a tutto per approdare ai massimi livelli e, quindi, è emerso un interesse concreto da parte della Juve, che potrebbe ben presto diventare concreto. Con il Monza, però, c’è un contratto in essere che scadrà solo a giugno 2027, mentre il suo cartellino è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nei prossimi mesi potrebbe accendersi una vera e propria bagarre attorno al ragazzo e con una diretta rivale.

Di Gregorio tra Juve e Milan: occhio al futuro di Maignan

Il destino di Di Gregorio potrebbe non essere per forza a Torino, anche se l’interesse è reciproco e il portiere accetterebbe di buon grado la destinazione. Attenzione, infatti, al possibile inserimento del Milan.

Mike Maignan è in bilico in Serie A, in seguito a qualche errore di troppo e all’opportunità economica di cederlo. Il francese classe 1995 ha un contratto fino al 2026 e nessuna intenzione di rinnovarlo a cifre contenute. Il pressing delle big europee potrebbe portare un incasso di circa 50 milioni per il Diavolo, da reinvestire per la porta, oltre che per gli altri reparti. Proprio per questa ragione, l’arrivo di Di Gregorio potrebbe essere il giusto compromesso tra conti e esigenze tecniche.

In ogni caso, nessuno dei due club ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo e, per questo, i favoriti restano i bianconeri, che potrebbero anticipare l’arrivo del portiere alla prima parte del calciomercato estivo.

