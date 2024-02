Giallo pesante e squalifica: salta il big match

Un cartellino pesantissimo gli farà saltare il big match: allenatore in apprensione

La vittoria viene macchiata da un cartellino giallo evitabile e pesante: salterà la prossima importante partita di campionato.

Il Monza vince ed espugna l’Arechi di Salerno, ma c’è una brutta notizia per mister Raffaele Palladino. A macchiare la giornata dei brianzoli, al secondo successo di fila dopo quello sul Milan, c’è un provvedimento disciplinare che rischia di pesare in vista della prossima partita, quando la formazione lombarda sarà di scena allo U-Power Stadium dove il prossimo 2 marzo arriverà la Roma di Daniele De Rossi.

Un’altra sfida affascinante per la squadra di Raffaele Palladino che punta a regalarsi un’altra serata da ricordare dopo le recenti vittorie con Milan e Salernitana che hanno ulteriormente allontanato Gagliardini e compagni dalla zona calda della classifica, accendendo anche una piccolissima speranza di poter rincorrere una clamorosa qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione, anche se con la consapevolezza di dover scalare diverse posizioni in graduatoria. E per la partita con la Roma, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di un titolarissimo.

Monza, assenza pesante con la Roma

Contro i giallorossi, infatti, non sarà a disposizione l’esperto difensore Armando Izzo: l’ex Torino, infatti, era in diffida ed è stato ammonito per un fallo su Tchaouna nel secondo tempo di Salernitana-Monza.

Un cartellino giallo pesante che farà scattare la squalifica di una giornata per il difensore di origini campane che in questa stagione ha racimolato tredici gettoni di presenza tra campionato e Coppa Italia, anche se da fine gennaio è tornato a giocare con una certa regolarità. Ora, però, sarà costretto e fermarsi per un turno, saltando così la delicata sfida con la Roma di Daniele De Rossi che potrebbe indirizzare il finale di stagione del Monza vista l’importanza della posta in palio.

Del resto, l’esperienza di Armando Izzo è stata più volte preziosa per il Monza che ad ogni modo potrà sostituire il giocatore ex Genoa per cercare di trovare continuità dopo gli ultimi risultati positivi.