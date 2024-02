Stadio Inter-Milan: il comunicato UFFICIALE del comune di Milano

Stadio Inter-Milan, c’è il comunicato UFFICIALE del comune di Milano dopo l’incontro con il Sindaco Sala. Tutti gli aggiornamenti

Si è concluso l’atteso incontro Inter-Milan con il comune di Milano per la questione stadio. Sul tema ha rilasciato una nota ufficiale lo stesso comune.

“Si è tenuto oggi a Palazzo Marino un incontro tra Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Alessandro Antonello, Amministratore Delegato Corporate FC Internazionale Milano, e Paolo Scaroni, Presidente AC Milan.

Scopo dell’incontro è stato la verifica di un piano di fattibilità relativo alla ristrutturazione dello stadio di San Siro“, ha chiarito il comune.



“Questo il percorso che si è condiviso di intraprendere. – prosegue la nota – Webuild S.p.A. collaborerà pro bono, secondo la disponibilità in tal senso già manifestata, con la redazione di uno studio di fattibilità che dovrà essere consegnato in tre mesi; le squadre produrranno linee guida per una possibile ristrutturazione che porti alla disponibilità di uno stadio più moderno ed efficiente.

A valle di questo, l’Amministrazione comunale e i team verificheranno la possibilità e le modalità per procedere.

Stadio Inter-Milan, la posizione del comune di Milan e del Sindaco Sala

Questa la posizione dei club: “I rappresentanti dei Club hanno ribadito la necessità di una tutela dell’eventuale perdita di disponibilità di capienza dello stadio durante i lavori. Gli interventi dovranno essere quindi compatibili con il calendario delle partite”.



“Il Sindaco ha preso atto che le squadre continueranno nella esplorazione delle possibilità alternative in essere – conclude il comunicato – con l’auspicio però che il percorso intrapreso su San Siro porti rapidamente a una conclusione soddisfacente per tutti gli attori in campo”. Si attendono ora i prossimi passi delle parti in causa.