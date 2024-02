L’ex Juve vuole Inzaghi in panchina: maxi ingaggio per strapparlo all’Inter

Il rendimento dell’Inter pone sotto i riflettori anche Simone Inzaghi che potrebbe piacere anche in Premier League. Ipotesi a sorpresa

Procede a gonfie vele la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha già portato a casa a Supercoppa Italiana, conduce con margine ed autorevolezza la classifica in Serie A ed è in piena corsa per strappare il pass per i quarti di finale di Champions dopo la vittoria all’andata sull’Atletico Madrid.

Un’annata quindi memorabile finora per i nerazzurri che non dovranno chiaramente ridurre il passo per portare a casa quanti più titoli possibili. Oltre ai risultati la compagine meneghina sta portando in dote anche una proposta di gioco interessante e piacevole da ammirare, motivo per cui la stessa gestione di Inzaghi è finita al centro degli inevitabili elogi.

L’allenatore piacentino è quindi un nome che inizia anche a stuzzicare al di fuori dei confini nazionali, e al netto di un contratto da 6 milioni a stagione che può essere esteso fino al 2026, ci sarebbe un club di Premier che potrebbe farci un pensierino attraverso anche una vecchia conoscenza della Serie A.

Calciomercato Inter, suggestione Inzaghi per il Tottenham con lo zampino di Paratici

A fare il punto della situazione sono i colleghi di ‘interlive.it’ che evidenziano come uno degli allenatori più apprezzati da Fabio Paratici sia proprio Simone Inzaghi.

L’ex dirigente della Juventus ha subito l’inibizione seguita alla condanna per il caso delle plusvalenze con la società bianconera, ma ciononostante continua ad essere una sorta di uomo ombra in casa Tottenham. Un consulente per le mosse degli Spurs nei fatti a dispetto delle dimissioni dall’incarico di amministratore delegato della parte tecnica risalenti allo scorso aprile. Dall’Inghilterra sottolineano quindi come Paratici sia ancora una voce importante all’interno del meccanismo del club londinese.

Da uomo ombra, secondo i colleghi, potrebbe quindi muovere le fila su Simone Inzaghi che anche in Premier iniziano ad apprezzare. Una pista inglese, ma solo in caso di separazione dall’Inter, non sarebbe sgradita ed oltre al Chelsea proprio gli Spurs potrebbero farci un pensierino per il futuro.

Qualora il Tottenham non arrivasse all’obiettivo Champions Postecoglou, nonostante sia apprezzato, potrebbe anche andare via con Paratici che potrebbe quindi provare a tentare una mossa per Inzaghi. Il richiamo della Premier potrebbe essere anche superiore a livello economico (contratto da 8/9 milioni), fermo restando che ad oggi si tratta di null’altro che di semplice suggestione. Inzaghi mantiene un forte legame con l’Inter e punta a chiudere al meglio questa stagione.