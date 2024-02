Juventus-Allegri, è bufera: “I giocatori non lo seguono”

La Juventus non vive un grande momento: 4 partite senza vittorie sono bastate a rimettere in discussioni i bianconeri. Annuncio anche su Allegri

L’ultimo pareggio in casa del Verona ha fatto tornare le nubi in casa Juventus. I bianconeri continuano nella loro striscia senza vittorie salita ormai a ben quattro gare di fila.

Solo due punti in Serie A nelle ultime 4 per Vlahovic e soci che non riescono a scrollarsi di dosso le scorie di un periodo negativo che ha portato la squadra ad accumulare un distacco importante dall’Inter, che ha anche una gara in meno, e facendo al contempo riavvicinare il Milan alle spalle.

Allegri è chiamato quindi a rimettere le marce alte alla sua squadra anche per evitare brutte sorprese dalle retrovie, provando a ripescare l’entusiasmo che aveva contraddistinto il periodo immediatamente precedente.

Juventus nel mirino: “I giocatori non seguono più Allegri”

Con i risultati che non arrivano e il gioco che non decolla nuovamente tornano anche le voci su Allegri.

A tal proposito a fornire una lunga disamina ci ha pensato Marcello Chirico che sul canale YouTube de ‘IlBianconero’ ha pubblicato un video in cui ha detto: “La Juventus non c’è più: dopo il gol di Baldanzi con l’Empoli, la squadra è svanita. Tutti i miglioramenti si sono persi. La squadra è rimasta debole psicologicamente. La Juve è sempre la stessa, in fin dei conti i giocatori sono quelli. Cosa ti puoi aspettare da una squadra che avevano definito mediocre? Infatti fai due punti in 4 partite. Perchè la Juve è così molle e moscia? Siamo ancora fermi all’Empoli. Un allenatore come Allegri non riesce a dare una scossa? Possibile che non ce la faccia? Forse è arrivato il momento di cambiare. Anche l’allenatore le idee così chiare non le ha”.

In un tweet di presentazione dello stesso video ha quindi scritto: “La Juventus non c’è più, e i giocatori non seguono più Allegri. Altrimenti 20 giorni dopo dal pareggio con l’Empoli l’allenatore non direbbe ancora ‘dobbiamo resettarci'”.