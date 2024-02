Alex Sandro, giallo sulle sue condizioni: il verdetto per Juve-Frosinone

La Juve di Allegri prepara la gara casalinga contro il Frosinone di Di Francesco. Novità su Alex Sandro dopo l’allenamento odierno al JTC

Prosegue senza sosta il calendario tra coppe europee e campionato. Nel giorno di Milan e Roma, impegnate nei Playoff di Europa League, è già vigilia di campionato.

Domani sera Bologna-Verona aprirà la 26esima giornata. La squadra di Thiago Motta vuole continuare a sognare la Champions League ed ospita l’Hellas, reduce dall’ottimo pareggio del Bentegodi contro la Juventus. Una partita che ha confermato la crisi di risultati e prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri, impegnata invece nella giornata di domenica contro il Frosinone.

I bianconeri dovranno fare a meno di capitan Danilo, infortunatosi a Verona, in dubbio in difesa c’è anche Alex Sandro. Nell’allenamento odierno, infatti, il difensore brasiliano ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. C’è cauto ottimismo per il suo recupero già domenica: le condizioni non preoccupano e verranno valutate nei prossimi giorni.