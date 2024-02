Cristante, Mourinho già dimenticato? “I Friedkin hanno fatto la scelta giusta”

Insieme a Daniele De Rossi, prende la parola in conferenza stampa anche Bryan Cristante tra futuro e ambizioni europee ma non solo

Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord, match decisivo per l’Europa League e la stagione giallorossa. All’andata è finita 1-1, per cui per passare agli ottavi servirà una vittoria. Dopo 90 minuti, 120 o i rigori.

A Trigoria, insieme a Daniele De Rossi, le parole del centrocampista ormai fulcro di questa Roma: “Negli ultimi anni il pubblico è sempre stato fondamentale, dobbiamo solo ringraziare tutti i tifosi per questa atmosfera incredibile. L’unico modo per ripagarli è vincere e passare il turno. Il mio nuovo ruolo con Paredes? Non è una scoperta, ma non c’è una grande differenza. Mi sono adattato a entrambi, con l’esperienza ho capito cosa richiede un ruolo o l’altro, sono gestioni diverse della palla, ma penso di saper gestire le diverse richieste. Non c’è problema”. Poi sul futuro: “Io qui sono contento, ci sono da tanto. Mi trovo molto bene, sono concentrato sul fare bene adesso e raggiungere i nostri obiettivi di squadra. Non sento necessità di muovermi o spostarmi. Poi il calcio sappiamo com’è ma non ho questa esigenza”.

E ancora su Daniele De Rossi, suo ex compagno a Trigoria: “L’ho trovato bene. Penso che il mister non ha avuto bisogno di presentazioni, però una situazione difficile e calciatori con cui ha già giocato o collaborato poteva avere insidie. Invece penso che dall’inizio ha trovato gli equilibri perfetti per gestire il gruppo, non era semplice. Stiamo facendo il nostro percorso, poi sono idee e situazioni nuove. Si sta rivelando la soluzione giusta, presa dalla società in un momento difficile, poteva sembrare azzardata. Invece si sta rivelando quella giusta”.

La Roma punta in ogni caso, anche senza Mourinho, a giocare un’altra finale: “Giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e conosci piccoli dettagli che in partite così delicate fanno la differenza. Poi ogni partita è una storia a sé, ma abbiamo una bella consapevolezza europea e sappiamo le scelte giuste da fare. Domani è una partita secca. Tornare in finale è uno dei nostri obiettivi e abbiamo le possibilità. Abbiamo una squadra forte, un bell’allenatore, daremo tutti noi stessi”.