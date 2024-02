Non solo Conte, ecco il dopo Pioli: “È nei pensieri del Milan”

Il ko in casa del Monza rimette sotto la lente di ingrandimento anche il futuro di Stefano Pioli. Tra i candidati per il prossimo anno anche un allenatore spagnolo

Il Milan si è fermato sul campo del Monza perdendo 4-2 una gara estremamente rocambolesca e ricca di colpi di scena. Un ko che impedisce quindi ai rossoneri il sorpasso sulla Juventus che a sua volta aveva incassato un mezzo passo falso a Verona.

Nulla da fare quindi per i rossoneri di un criticatissimo Stefano Pioli, finito nuovamente nell’occhio del ciclone in virtù di una sconfitta inaspettata e che interrompe proprio nel momento migliore la scalata del Diavolo in classifica. Il prossimo step per Giroud e compagni sarà il ritorno di Europa League contro il Rennes, mentre parte della tifoseria pensa già al prossimo anno, quando potrebbe prendere piede un progetto diverso con una nuova guida tecnica.

A tal proposito, oltre al solito Antonio Conte, tra i candidati alla successione di Stefano Pioli ci sarebbe anche lo spagnolo Julen Lopetegui che ha chiuso nel 2023 la sua ultima esperienza al Wolverhampton.

Calciomercato Milan, mirino su Lopetegui: “È nella lista”

Il nome di Stefano Pioli resta dunque molto caldo in ottica futura. I risultati saranno una discriminante importante attorno al lavoro di un allenatore comunque in grado di riportate uno scudetto al Milan dopo una lunga astinenza.

Ciononostante si continua a parlare del futuro della panchina rossonera, e il collega Matteo Moretto intervenuto a ‘TvPlay’ su Twitch ha quindi evidenziato la candidature di Lopetegui ammettendo: “Lopetegui è sicuramente nella lista del Milan. E’ un allenatore che lavora molto bene con i giovani, con i big data e sicuramente ha grande conoscenza internazionale”.

Lo stesso Moretto ha poi completato sottolineando: “Sicuramente è un nome che non scalda i tifosi del Milan che vorrebbero magari Conte, ma ribadisco come Lopetegui sia nei pensieri del club rossonero”.