Inter, Antonello sullo stadio: “Convocati dal sindaco. La nostra priorità è una”

Sul tavolo delle vicende di casa Inter c’è anche la questione stadio. A tal proposito è intervenuto Alessandro Antonello

Non solo calcio giocato per l’Inter che stasera dovrà affrontare l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions.

L’attenzione è chiaramente rivolta ai prossimi incontri, eppure la dirigenza meneghina ha anche da sbrigare ancora la questione stadio, che ancora tiene banco in questo periodo. A tal proposito, intercettato da ‘Sky Sport’, l’ad Alessandro Antonello ha sottolineato: “La novità è che siamo stati convocati ufficialmente dal sindaco per giovedì, quindi ci immaginiamo che il tavolo discuterà della possibilità emersa in questi giorni, in cui non siamo stati coinvolti (sulla ristrutturazione di San Siro ndr). C’è disorientamento da parte nostra in quanto in questi anni il percorso è stato molto lineare e concreto. L’idea era quella di avere uno stadio congiunto col Milan a San Siro, poi le vicissitudini hanno cambiato gli scenari e le strade si sono divise. Oggi c’è questa opportunità messa sul tavolo dall’amministrazione”.

Antonello ha però aggiunto e concluso dicendo: “La priorità per noi in questo momento è continuare a lavorare al progetto di Rozzano che è una possibilità concreta e stiamo lavorando con i nostri advisor per arrivare ad una conclusione di questo assessment con il periodo di esclusiva che si concluderà a fine aprile. Affronteremo questo meeting con il sindaco ascoltando e cercando di capire le opzioni sul tavolo”.