Allegri da Torino a Milano: l’annuncio è clamoroso. Ecco l’indiscrezione sul futuro dell’allenatore della Juventus

Nel giro di poche settimane, in seguito alla crisi di prestazioni e risultati, è tornato in primo piano anche il futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tecnico, come noto, è sotto contratto fino al giugno 2025, ma difficilmente entrerà nel suo ultimo anno ancora in scadenza. Tradotto, sarà rinnovo con la Juve o addio anticipato. Nel frattempo, si moltiplicano rumors ed indiscrezioni sul suo conte.

Edoardo Mecca, su ‘X’, si è espresso così: “Riporto una frase che mi è appena stata detta e vedremo cosa succederà: in caso, e ripeto IN CASO, Simone Inzaghi dovesse andare via dall’Inter (possibile direzione Premier League) attenzione alla pista Allegri a Milano. Ma ripeto per la terza volta IN CASO”.

Juventus-Inter, la clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri

Quello disegnato da Mecca è uno scenario che ha del clamoroso, con l’avvicendamento Inzaghi-Allegri sulla panchina nerazzurra. Marotta aveva già cercato l’allenatore toscano prima dell’arrivo di Simone Inzaghi dalla Lazio.

Per il momento si tratta semplicemente di una clamorosa indiscrezione e nulla di più. Tuttavia, in caso di assalto dalla Premier League per Simone Inzaghi andrà tenuto in considerazione anche Allegri per la panchina dell’Inter. Marotta è un estimatore del tecnico bianconero e potrebbe fare un nuovo tentativo. Qualsiasi discorso, in ogni caso, è ampiamente prematuro.