Lazio-Bologna, tegola Sarri: un titolare subito fuori

Lazio-Bologna, tegola Sarri in avvio di match: un titolare subito fuori per infortunio. Le sue condizioni anche verso il ritorno di Champions League

È iniziata in salita la partita della Lazio di Maurizio Sarri, impegnata all’Olimpico nello scontro Champions con il Bologna di Thiago Motta.

Il tecnico biancoceleste, dopo le fatiche della Champions League e l’andata degli ottavi col Bayern, perde un titolare. È infatti durata solo 11 minuti la partita di Patric, costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico.

Infortunio muscolare per il difensore che si è steso dolorante a terra e ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto Casale. Il cambio mette Sarri in piena emergenza a causa degli acciacchi fisici di Elsed Hysaj (lieve distorsione alla caviglia) e della squalifica di Alessio Romagnoli. Le condizioni di Patric saranno da valutare anche in vista del ritorno dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.