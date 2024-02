Dalla furia di Kvaratskhelia al caso Mazzarri, baratro Napoli: “Esonero”

Si è chiuso da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Genoa. La gara del “Maradona” è attualmente ferma sullo 0-0. Mazzarri nel mirino

Nonostante una prima frazione di gioco volitiva, il Napoli non è riuscito ad avere la meglio dell’organizzatissima retroguardia del Genoa. Gli Azzurri hanno faticato e non poco a trovare fluidità nel palleggio, affidandosi soprattutto ad azioni veloci in ripartenza.

Nel mirino della critica è finito nuovamente Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli è stato criticato e non poco dai suoi tifosi sui social. Nel mirino soprattutto un gioco che stenta a decollare e che non esalta le qualità degli attaccanti. Tra questi, uno dei più nervosi è stato Kvaratskhelia. Sebbene l’esterno offensivo georgiano abbia provato a mettersi in proprio con alcune azioni personali, Kvara ha chiuso in calando il primo tempo, finendo anche sul taccuino del direttore di gara Sacchi. Stizzito per un mancato fischio del direttore di gara, infatti, il gioiello del Napoli ha mandato platealmente a quel paese l’arbitro, ricevendo contestualmente un cartellino giallo. Intanto, ecco una rapida carrellata di commenti dei tifosi azzurri:

🎙Comunque finisca oggi, pur con affetto, e’ evidente che #Mazzarri e’ assolutamente improponibile, altri sono stati massacrati per meno!#ForzaNapoliSempre 💪💙👍🖐 — vincenzo fusco🇮🇹 (@VincenzoFusco69) February 17, 2024

Mazzarri ha studiato il 4-3-3 di Spalletti ed ha capito come distruggerlo#napoligenoa — Primula (@Primula22590412) February 17, 2024

Se Mazzarri non comprende di sbloccare uno dei due centrali difensivi, il gioco ristagnerà. Avanzando un centrale, un centrocampista genoano dovrà muoversi creando spazio alle spalle. Ci vuole coraggio — Tony Adamo (@TonyAdamo77) February 17, 2024

Mazzarri deve sparire il suo tempo e finito — Chrispower98 (@ChristianFatto7) February 17, 2024

Purtroppo Mazzarri non sa dare soluzioni offensive a questo Napoli. C’è volontà ma non ci sono idee #ForzaNapoliSempre — paolo rossetti (@paolorossetti4) February 17, 2024

Serve tirare in porta. Mazzarri out anche se vince — Federik731 (@i_federico731) February 17, 2024

Giampaolo rispetto a Mazzarri e Garcia è un professore universitario — smg (@smgii1908) February 17, 2024