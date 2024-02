Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 16 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 16 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre celebrando la netta vittoria rossonera con il Rennes: “Milan si vola”, con Loftus-Cheek in primo piano grazie alla sua doppietta decisiva per il 3-0 finale. Di spalla a sinistra c’è invece ‘Inter caccia al +10’, con il ‘mini turnover per la maxi fuga sulla Juve’ stasera nel match con la Salernitana. A destra, invece, ‘Mbappé al Real’ con il foto-montaggio del fuoriclasse fracese con la maglia dei Blancos. E la possibile conseguenza pericolosa per i nostri club: “Occhio, il PSG compra da noi. Lautaro, Leao e Osimhen nel mirino dei francesi”. Continuando troviamo “Lukaku c’è”, con l’esultanza del belga che “salva la Roma in Olanda e pensa al suo Congo”. Infine “Lotito: “Lazio, ti farò diventare più grande”.

Sul Corriere dello Sport si esalta invece la vittoria giallorossa: “Quanto sei bello Rom”, il titolo in prima pagina con l’esultanza di Lukaku col Feyenoord per il gol dell’1-1. E ancora ‘Loftus-Cheek da applausi: il Milan vede gli ottavi’. Proseguendo troviamo “Lautaro-Thuram, c’è la missione 10+0″. Poi in taglio basso “Napoli, finalmente Osimhen” con il ritorno del nigeriano dalla Coppa d’Africa. Infine “E Mbappé fa felice Ancelotti”.

Infine Tuttosport che apre con “Rivoluzione in dieci nomi”. Parliamo del ‘piano Champions’ della Juve con tre calciatori in prima pagina: Zaccagni, Koopmeiners e Gudmundsson. In taglio alto “La felicità del Toro si chiama Europa”. Di spalla “Mbappé: “PSG adieu”. Osimhen a Parigi?”, “Loftus-Leao, che Milan! Rennes travolto: 3-0″, “La Roma ritrova Lukaku. Veleno Mou” e “Pirlo e Samp, io credo in voi”. Queste ultime sono le parole di Roberto Mancini, intervenuto in esclusiva al quotidiano.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 16 febbraio 2024.

All’estero l’argomento principale è semplice da reperire. “È deciso, ti lascio”, il virgolettato ipotetico ma neanche troppo che Kylian Mbappe rivolge al PSG dopo appunto la decisione di non rinnovare il contratto col suo club e andare via a parametro zero. Questo in prima pagina su L’Equipe. Ma come ovvio che sia l’argomento è lo stesso, di conseguenza, anche in Spagna: “Se va, se viene” è invece il titolo di ‘Marca’. Ovvero va via dal PSG, viene al Real Madrid che “ultima già i dettagli per chiudere l’operazione”.