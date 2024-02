Futuro Lautaro Martinez, Marotta averte il Psg: “Non c’è differenza”

Le dichiarazioni del dirigente dei nerazzurri prima del calcio d’inizio del match tra la sua squadra e la Salernitana di Fabio Liverani

Si parla di calciomercato prima del calcio d’inizio di Inter-Salernitana, match valevole per venticinquesima giornata di Serie A.

Il dirigente dei nerazzurri, Beppe Marotta, è stato così chiamato a fare il punto della situazione sui rinnovi. Attenzioni puntate, chiaramente, su Lautaro Martinez e Nicolò Barella: “Non c’è alcun tipo di ansia – afferma ai microfoni di Sky Sport -, abbiamo a che fare con professionisti e uomini veri. Pensiamo al campo, in questi due mesi ci giochiamo gran parte della stagione”.

Inter-Salernitana, Marotta: “Vedremo se annunciare Taremi e Zielisnki”

Si affronta nel dettaglio il tema Lautaro Martinez, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finito nel mirino del Psg, in vista dell’addio di Mbappe:

“Segnali non ce ne sono in questo senso – prosegue Marotta -. Non ci facciamo condizionare dai titoli dei giornali. E poi non vedo questa differenza tra noi e il Psg…”.

Infine arriva una battuta su due affari, che sono ormai chiusi, quelli di Taremi e Zielinski: “Sul mercato stiamo valutando le opportunità tra gli svincolati: su Zielinski c’è grande attenzione da parte nostra così come per Taremi. Vedremo in modo trasparente se annunciare o meno”