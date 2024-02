Allegri Out: è già ‘esonerato’, che cosa sta succedendo alla Juve

Vigilia di fuoco in casa Juventus, domani la trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Che cosa sta succedendo dopo la conferenza stampa di Allegri

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani, alle ore 18.00, i bianconeri saranno di scena al Bentegodi di Verona contro l’Hellas. Vlahovic e compagni cercano il riscatto dopo il punto conquistato nelle ultime tre partite.

Alla vigilia del match, però, fa discutere anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L’hashtag “Allegri Out”, tornato di tendenza dopo l’Udinese, viene rilanciato dai tifosi in seguito alle dichiarazioni dell’allenatore: “I trofei? È vero che la Juventus non vince da un po’ di tempo, ma personalmente non è frustante. Sono stato fortunato di allenare squadre forti e vincere nel corso degli anni. Quest’anno abbiamo la Coppa Italia ancora e un percorso iniziato con la nuova dirigenza”. Allegri è ancora a secco di trofei dal suo ritorno in panchina e sui social torna nel mirino dei tifosi.

Juventus, tifosi in rivolta: “Via Allegri a fine stagione”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

posso capire che abbiate apprezzato il massimiliano allegri del primo ciclo, tanto da elevarlo ad una divinità, ma difenderlo tutt’oggi nonostante i risultati e le molteplici dichiarazioni che contraddicono i valori della juventus e la umiliano lo trovo incomprensibile — astrothunder✿ (@justascorpio7) February 16, 2024

#Allegri: “Non vincere un trofeo da oltre 1000 giorni non è assolutamente frustrante.” Ma uno che dice una frase del genere può continuare ad allenare la Juventus? Chi ama la #Juventus, dirà assolutamente NO! — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) February 16, 2024

Ma come fai a tenere sulla panchina della JUVENTUS uno che continua a uscircene con queste sparate? Ma per favore, cacciatelo#AllegriOUT https://t.co/RTtuMSg8FJ — Max Vader (@Potereaisith) February 16, 2024

Queste parole di Allegri sono la pietra tombale sulla Juventus — Chia 🤍🖤 Fino Alla Fine (@ilostmyshoe_8) February 16, 2024

Allegri delirante in conferenza stampa. Non è frustrante non vincere nulla per 1000 giorni. L’avvocato si sta rivoltando nella tomba!!#AllegriOut — Gugoz (@FabioGugolati) February 16, 2024