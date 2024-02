Svincolato dopo il legamento rotto: Inter e Milan se lo contendono

Non solo derby in campo ma anche sul mercato per Inter e Milan che si fronteggiano per un giovane talento a caccia del salto di qualità

La classifica di Serie A è saldamente condotta dall’Inter che ha già un margine rassicurante sulla Juventus ed anche sul Milan, che invece naviga terzo proprio all’inseguimento dei bianconeri.

Vista anche la distanza attuale in classifica appare complesso pensare ad una rimonta dei rossoneri per lo scudetto, che restano però in piena battaglia con l’Inter per un giovane obiettivo di calciomercato. Dal campo al mercato cambia solamente il terreno di gioco su cui si confronteranno nerazzurri e rossoneri, che potrebbero arrivare ad un giovane talento ancora a caccia di una big che possa concedergli il salto di qualità definitivo.

‘FussballEuropa.com’ ha fatto un focus sul futuro di Kebir Ali Canpolat, ala destra nata in Germania ma di nazionalità turca, che è ancora alla ricerca di una nuova realtà in cui esprimersi dopo l’addio all’Eintracht Francoforte.

Calciomercato, battaglia tra Inter e Milan: mirino su Kebir Ali Canpolat

La scorsa estate l’Eintracht Francoforte ha fatto di tutto per prolungare il contratto in scadenza di Kebir Ali Canpolat. Sforzi che si sono rivelati vani visto il sogno di approdare all’estero del classe 2006 a zero. Circostanze sfortunate hanno però tarpato le ali al turco ma le cose presto potrebbero cambiare.

Canpolat si è rotto il legamento crociato durante una partita con la nazionale giovanile turca, evento che lo ha portato ad un lungo stop, rinviando di conseguenza anche le sue ambizioni di finire in una big al di fuori dei confini tedeschi. Ora però la pianificazione del futuro del 17enne attaccante sta entrando nel vivo con ‘FussballEuropa.com’ che evidenzia come le trattative con Inter e Milan siano andate comunque avanti.

I due club milanesi non hanno mai perso contatti, tenendosi informati sulla situazione di Ali Canpolat, che sia all’Inter che al Milan farebbe prima un passaggio nella Primavera. Oltre alle italiane su di lui anche Braga, Sporting, Siviglia e Valencia che potrebbero provare a convincerlo.