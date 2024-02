Probabili formazioni Milan-Rennes: forze nuove a centrocampo, la scelta su Kjaer

Le formazioni di Milan-Rennes, match valevole per l’andata dei playoff di Europa League, in programma stasera a San Siro

Dopo il successo contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, contro i  francesi del Rennes.

Il tecnico del Diavolo si affiderà alla migliore formazione possibile, con dei cambi a centrocampo: Adli e Bennacer, infatti, hanno finito il match contro gli azzurri di Mazzarri, con le pile scariche. Sono pronti così a scendere in campo in mediana Tiijani Reijnders, fresco dopo aver scontato un turno di squalifica in Serie A, e Yunus Musah.

Il resto della formazione non subirà variazioni, a parte chiaramente la presenza di Alessandro Florenzi al posto dell’infortunato Davide Calabria. Simon Kjaer, che ieri ha recuperato, allenandosi con il gruppo, sarà dunque al centro della difesa, con Matteo Gabbia. A completare il reparto ci sarà chiaramente Theo Hernandez, com Mike Maignan, tra i pali.

In avanti spazio al solito tridente, formato da Rafa Leao, Christian Pulisic e Olivier Giroud, con Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti. Nel Rennes, che sarà schierato con il consueto 4-4-2, attenzioni puntate su Kalimuendo e Terrier come coppia offensiva. Dietro a guidare la difesa ci sarà Theate, con Mandanda tra i pali

Le formazioni di Milan-Rennes

Ecco le formazioni di Milan-Rennes

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

Europa League, Milan e Rennes: dove vederla in tv

Milan-Rennes, match valido per i playoff di UEFA Europa League si giocherà oggi, giovedì 15 febbraio 2024, allo stadio San Siro, alle ore 21.00. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, oltre che su Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252. In chiaro, invece, sarà proposta da TV8