Mancano quasi tutti: emergenza per Inter-Salernitana

Scoglio Inter a San Siro per una Salernitana a cui servirebbe una vera e propria impresa. Spicca per Liverani anche l’emergenza difensiva da fronteggiareÂ

La prossima giornata di Serie A inizierà domani con ben due gare in calendario. Prima Torino-Lecce e poi a San Siro Inter-Salernitana per un testa-coda tra la prima e l’ultima in classifica che sulla carta appare già scontato.

Un risultato che però al netto di tutto la truppa di Simone Inzaghi dovrà comunque conquistare sul campo contro la squadra che non è più tra le mani del fratello Filippo, recentemente sollevato dall’incarico a favore di Fabio Liverani. Toccherà ora all’ex centrocampista regalare una timida speranza salvezza ad una squadra che ha collezionato appena 2 vittorie in 24 partite con soli 13 punti in totale.

Servirà inevitabilmente un cambio di passo quanto più repentino possibile per raggranellare un minimo di speranza salvezza dalle parti di Salerno. Sarà fondamentale vincere qualche scontro diretto e mettere in atto un filotto a dispetto delle recenti battute a vuoto contro Empoli e Genoa.

Verso Inter-Salernitana con l’emergenza difensiva: Liverani fa la conta degli assenti

Al netto dei buoni propositi e della voglia di restare aggrappati alla categoria Liverani dovrà però fare anche i conti con la realtà di una squadra sfiduciata e che dovrà ora far fronte ad una importante emergenza difensiva contro l’Inter, a margine di una sfida già di per sè ai limiti del proibitivo.

Lungo l’elenco dei difensore assenti o non al meglio per la gara di domani sera a San Siro. Saranno infatti out Gyomber, Pirola, Pierozzi e Bradaric, quest’ultimo squalificato ed unico laterale mancino di ruolo della rosa. Grossi dubbi anche su Fazio che pure potrebbe dare forfait così come su Pasalidis che nell’ipotesi più rosea potrebbe essere a disposizione in panchina.

Un quadro disastroso che dovrebbe portare al fianco di Boateng uno tra Pellegrino, disastroso nell’ultima uscita, e Manolas appena arrivato, mentre a sinistra nella linea a quattro dovrà adattarsi Zanoli. Un’emergenza difensiva che non fa di certo iniziare l’avventura di Liverani con i migliori auspici.