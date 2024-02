Milan-Rennes, Pioli: “In Europa League c’è una motivazione in più, ecco le favorite”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli e Matteo Gabbia in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Rennes, match di andata di Europa League

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Rennes per l’andata dei sedicesimi di finale.

Il tecnico del Diavolo è alle prese con le condizioni Simon Kjaer, che oggi è tornato a lavorare sul campo e sarà convocato. Senza di lui toccherebbe a Theo Hernandez giocare al centro, ma il danese dovrebbe stringere i denti.

Per il Milan domani sarà così il primo approccio all’Europa League, una competizione che non ha mai vinto: “E’ molto importante anche se è un gradino sotto alla Champions – esordisce Pioli -. Ci sono squadre molto forti, il fatto che il Milan non abbia vinto il trofeo è una motivazione in più, ma non possiamo guardare troppo avanti. Quella di domani è una partita importante. Passiamo il turno e ti dirò dove siamo. Liverpool, Bayer e Atalanta sono comunque le favorite”.

Il Rennes sarà il primo ostacolo verso la finale per un Milan che può anche pensare di controllare in campionato, dove il vantaggio è importante sulla quinta- “Ho visto otto partite del Rennes, un’idea ce la siamo fatti, ma è il campo che ci dirà che avversario è. Il campionato francese è molto veloce e intenso. Obiettivi? Noi dobbiamo tenere entrambe le competizioni con cura. Possiamo continuare a far bene in campionato, non so dove saremo in classifica, ma vogliamo fare tanti punti e vogliamo andare avanti in Europa League. Quella di domani sarà la migliore formazione per domani”.”

Diaz – “Brahim lo sento, anche se non mi ha ancora risposto al messaggio di ieri (sorride, ndr.). Mi fa piacere che stia facendo bene”.

Okafor – “E’ difficile tenerlo fuori. Sta facendo bene e ora è tornato anche Chukwueze. Grazie a tutti gli attaccanti posso permettermi di sbagliare qualcosa grazie alle sostituzioni. Ma ora giocando tanto, lo spero, ci sarà spazio per tutti”.

Milan-Rennes, Gabbia: “Il lavoro mi ha fatto crescere”

Insieme a Stefano Pioli è intervenuto anche Matteo Gabbia. Il difensore italiano è uno dei protagonisti di questo Milan. Il centrale sta vivendo davvero un fantastico momento:

“Mi sto soffermando meno su quello che mi sta attorno. Sono contento di vincere e che sta andando tutto bene. Il nostro obiettivo è quello di far sempre meglio. Il Rennes è una squadra con giocatori veloci e dinamici, che possono metterci in difficoltà”.

Poi Gabbia si sofferma sulla crescita e arriva un ringraziamento ad un ex Napoli – “E’ il lavoro che mi ha fatto crescere. In Spagna Albiol mi ha aiutato molto, anche perché conosceva l’italiano – ammette il difensore, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – C’è anche del suo nella mia crescita ed è giusto citarlo. Posso migliorare ancora in tante cose, ma con il tempo si cresce, anche giocando di più.”