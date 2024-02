Napoli, arriva la decisione su Osimhen: cambia tutto

Il Napoli è atteso a una decisione importante su Victor Osimhen: le ultime sull’attaccante nigeriano

Una stagione sempre più complicata per il Napoli, che ha oltretutto dovuto fare a meno per larghi tratti di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato fuori causa per un mese, tra ottobre e novembre, per infortunio, e non scende in campo con gli azzurri da dicembre, per via del suo impiego in Coppa d’Africa con la Nigeria. Ma ora, il bomber principe degli azzurri sta per tornare.

La manifestazione si è conclusa per l’attaccante con la sconfitta in finale contro la Costa d’Avorio. Il suo rientro era atteso tra domani e giovedì, ma potrebbe slittare di un giorno, a quanto si apprende. Dunque, è possibile che Osimhen possa prendere parte a un solo allenamento, nella giornata di venerdì, alla vigilia del match di sabato contro il Genoa. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la decisione finale spetterà al tecnico Mazzarri. E’ molto probabile comunque, a questo punto, che l’attaccante nigeriano venga tenuto in caldo per la sfida di Champions League contro il Barcellona e che contro il Genoa tocchi ancora a uno tra Simeone e Raspadori.