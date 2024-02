Giuntoli già al capolinea: “Non ha potere alla Juve”

L’Udinese ha fermato in casa la Juventus nell’ultima uscita di ieri sera facendo piombare nuovi interrogativi sulla squadra di Allegri. Intanto arriva un annuncio proprio sull’ambiente juventino

Un gol di Giannetti è bastato all’Udinese per espugnare lo Stadium nel posticipo del lunedì sera di Serie A. La Juventus continua quindi il proprio momento di flessione con la vittoria che è mancata nelle ultime tre uscite corredate da un solo punto e ben due ko.

L’Inter, che ha peraltro anche una gara da recuperare contro l’Atalanta, prova quindi a scappare via in una classifica che vede la truppa di Inzaghi saldamente al comando con 7 punti di vantaggio su Vlahovic e soci ormai raggiunti da un Milan dietro solo di una lunghezza.

La situazione quindi in casa Juve si è fatta improvvisamente incandescente, con l’entusiasmo di un paio di settimane fa che rischia di affievolirsi sotto l’onda di risultati tutt’altro che positivi.

Juventus, dalla società alla squadra: “C’è uno scollamento profondo”

Servirà dunque una reazione immediata alla Juventus in campo, già a partire dalla prossima uscita per tornare a macinare punti.

Al netto delle vicende di campo a tenere banco è però anche tutto il contesto bianconero, che va dalla squadra alla società, passando per allenatore e tifosi. A tal proposito è intervenuto Tony Damascelli sulla situazione di casa Juve, evidenziandone alcune criticità ai microfoni di ‘Radio Radio’: “C’è uno scollamento profondo tra la Società e la Squadra allenatore compreso”.

Damascelli ha quindi proseguito coinvolgendo anche Giuntoli e la figura di Allegri: “Anche Giuntoli non ha potere, non sale sul pullman della squadra, non è presente spesso quando inizia l’allenamento. Allegri sente il vuoto intorno a se”.

Un momento quindi rivedibile per la società piemontese che dovrà ricompattarsi fuori dal campo per tornare immediatamente a macinare risultati importanti anche all’interno del rettangolo di gioco già a partire dalla prossima partita di sabato a Verona.