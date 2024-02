Juve, Chiesa è chiamato a rispondere presente: le parole di Allegri e quel dato contro l’Udinese

La Juventus questa sera contro l’Udinese è chiamata a rispondere sia all’Inter, sia al Milan. I nerazzurri sono scappati a +7 (60), mentre i rossoneri vincendo col Napoli hanno accorciato in classifica (52)

I bianconeri sono a quota 53 punti e contro ‘gli omonimi’ friulani cercheranno di invertire il trend negativo, con solo un punto in due partite tra Empoli e Inter. Per farlo Allegri si affiderà probabilmente a Chiesa.

“E’ un giocatore importante, ci aspettiamo molto da lui”, queste le parole di mister Massimiliano Allegri ieri alla vigilia del match, proprio su Federico Chiesa. L’attacco della Juventus non vive, in questi giorni, i suoi giorni migliori. Dusan Vlahovic, dopo il super gennaio terminato con il premio di MVP, ha steccato la gara di San Siro contro l’Inter, per poi fermarsi per un sovraccarico all’adduttore della coscia destra.

Il centravanti sarà Arkadiusz Milik, al suo fianco dovrebbe tornare Federico Chiesa. In panchina Kenan Yildiz e il Next Gen Leonardo Cerri, alla prima convocazione, complice anche l’annessa indisponibilità di Moise Kean. Chiesa non ha ancora iniziato una gara dal primo minuto in questo 2024 e con l’assenza del ‘gemello’ Vlahovic è chiamato a rispondere presente alla chiamata di mister Allegri.

Juventus, Chiesa in attacco contro l’Udinese: i friulani la ‘vittima’ preferita in Serie A

Senza Vlahovic, Allegri si affida a Milik nel ruolo di ‘9’. supportato probabilmente da Chiesa, col turco Yildiz inizialmente in panchina. C’è un dato che fa sorridere i bianconeri proprio contro l’Udinese.

La ‘Signora’ deve tornare a vincere, per allungare sul quinto posto direbbe Allegri, ma anche per rimanere in scia dell’Inter e allontanarsi dal Milan, che è dietro con il fiato sul collo. Lo deve fare contro un’Udinese che non vince da fine 2023 e che non sta attraversando un buon momento di forma.

In attacco torna Federico Chiesa, uno di quelli che rientrano nella rubrica ‘top player’, della rosa bianconera. Insieme a pochi altri, si citino Szczesny, Bremer, Rabiot e potenzialmente lo stesso Vlahovic. Il serbo non sarà della gara e quindi il peso dell’attacco sarà sulle spalle del ‘7’. La contusione al piede destro rimediata a San Siro è rientrata già ad inizio settimana e Federico ha messo nel mirino il posticipo di questa sera.

Chiesa nel 2024 non è mai partito nell’XI titolare e questo la dice lunga su quanto sta mandando a questa Juventus. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha elogiato le qualità dell’attaccante, palesando anche le alte aspettative nei suoi confronti. C’è un dato che può confortare sia il tecnico, sia il figlio d’arte, in vista della sfida ai friulani. Proprio l’Udinese è la ‘vittima’ preferita di Chiesa in Serie A, che ha segnato per tre volte contro questa formazione, l’ultima proprio nella gara d’andata, nel primo turno di campionato.