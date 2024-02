“Ho incontrato Giuntoli”: rivelazione Juve, svelato anche il futuro di Allegri

Dall’obiettivo Samardzic al possibile futuro di Massimiliano Allegri: le dichiarazioni del dirigente sui nomi caldi in casa Juventus

È il giorno di Juventus-Udinese. Questa sera, alle ore 20,45, i bianconeri chiuderanno il turno di Serie A: di fronte la squadra di Cioffi per riportarsi a -4 dall’Inter e a +4 dal terzo posto del Milan.

L’osservato speciale in casa bianconera sarà Samardzic, rimasto ancora una volta ad Udine al termine di un’altra sessione di mercato vissuta da assoluto protagonista. Dall’Inter alla Juve, il gioiello serbo è ora in cima alla lista della dirigenza bianconera per l’estate.

Ne ha parlato a ‘Tuttosport’ l’ex dirigente dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che ha prima svelato il futuro di Massimiliano Allegri: “Ci sarà il tempo per ragionare a bocce ferme, in estate. Non mi aspetto sorprese, a meno che sia Max stesso a voler fare un cambio di filosofia a 360 gradi, ma non mi ha dato queste sensazioni quando ci siamo sentiti. Giuntoli poi è un tipo conservativo con gli allenatori, soprattutto quando raggiunge l’empatia che traspare nel loro rapporto”.

Juventus, Marino rivela: “Ho incontrato Giuntoli per Samardzic”

Questo, invece, l’annuncio su Samardzic: “Lo scorso giugno, uno dei miei ultimi atti all’Udinese è stato proprio un incontro con Giuntoli che già lo aveva cercato con il Napoli“.

“Investire su questo ragazzo è come prendere un titolo bancario dal rendimento sicuro. Chi avrà fiducia sarà ripagato”, ha affermato Marino. L’ex Udinese non ha dubbi sul valore del centrocampista: “L’Udinese lo ha pagato solo 4 milioni, lo avesse pagato di più la gente avrebbe voluto vedere gol, assist, tutto subito. Così l’investimento ha meno rischio d’impresa iniziale”.