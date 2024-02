DIRETTA Serie A, Juventus-Udinese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Juventus-Udinese chiuderà il programma della ventiquattresima giornata di Serie A: gli aggiornamenti in tempo reale

Rispondere alla vittoria dell’Inter in casa della Roma e mantenere a quattro i punti di distanza dalla vetta della classifica. Con questi presupposti, la Juventus chiude il palinsesto della ventiquattresima giornata di Serie A ospitando l’Udinese. Un match che mette in palio punti importanti, sia nella lotta scudetto, sia nella lotta salvezza in virtù dei risultati del weekend.

Rispetto alla sfida di San Siro, Massimiliano Allegri perde Dusan Vlahovic per alcune noie muscolari e Danilo per squalifica. In casa friulana, il giudice sportivo ha invece appiedato Roberto Pereyra, che salterà la sfida da ex. Da quando è tornato sulla panchina bianconera, Gabriele Cioffi ha vinto solo due partite, espugnando San Siro contro il Milan. Nelle ultime cinque sfide di campionato, Thauvin e compagni hanno collezionato solamente due punti e servirà la partita perfetta per uscire indenni dalla trasferta a Torino.

I padroni di casa, dal canto loro, possono fare affidamento su una tradizione a dir poco favorevole nelle sfide contro i friulani in casa, avendo vinto gli ultimi otto incontri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. All. Allegri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura; Thauvin; Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan** 52, Atalanta 42, Bologna 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli 35,, Torino 33, Genoa** 29, Monza** 30, Lecce** 24, Frosinone** 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona** 19, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

