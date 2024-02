Secondo esonero stagionale: la decisione UFFICIALE

Un altro esonero in Serie A: la decisione è stata resa nota pochi minuti fa con il comunicato ufficiale da parte del club

Secondo esonero stagionale per il club di massima serie: la decisione ufficializzata dalla società dopo l’ultima partita di campionato.

La notizia era nell’aria da circa ventiquattro ore, adesso c’è anche l’ufficialità: la Salernitana ha esonerato Filippo Inzaghi. Il tecnico ex Reggina e Benevento era subentrato a Paulo Sousa, ma il suo rendimento ha portato la società campana ad operare il secondo esonero stagionale.

Fatale, per Pippo Inzaghi (che salterà la sfida con l’Inter del fratello Simone in programma venerdì prossimo) la sconfitta maturata nell’anticipo di venerdì con l’Empoli dell’ex Davide Nicola. Una sconfitta pesante sotto tutti i punti di vista che ha spinto il patron Danilo Iervolino e il direttore generale Walter Sabatini a optare per il cambio di guida tecnica.

Salernitana, ufficiale l’esonero di Filippo Inzaghi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Signor Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera” questa la nota ufficiale diramata pochi minuti fa dal club granata.

L’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana finisce dopo appena quattro mesi. In diciotto partite tra campionato e Coppa Italia, ha ottenuto tre vittorie (di cui due in Serie A contro Lazio ed Hellas Verona), quattro pareggi e ben undici sconfitte, con una media punti di 0,63 a partita in campionato. Non sono bastate le buone prestazioni offerte nelle sfide con Milan, Juventus, Napoli e Roma: la sconfitta con l’Empoli ha ridotto ulteriormente le speranze di salvezza dei campani.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore: salvo clamorose sorprese, il successore di Filippo Inzaghi e terzo allenatore stagionale della Salernitana sarà Fabio Liverani, pupillo di Walter Sabatini che da calciatore lo ha avuto al Perugia, alla Lazio e al Palermo.