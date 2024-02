Infortunio e operazione chirurgica: la sua stagione è già finita

L’infortunio obbliga il giocatore all’intervento chirurgico: la stagione è già finita, un guaio per l’allenatore

Parte cruciale della stagione calcistica, con i match che si susseguono a ritmo sempre più serrato e risultati sempre più fondamentali. Non si può sbagliare, per raggiungere i rispettivi obiettivi. E per gli allenatori è importante avere a disposizione tutti gli uomini al massimo della forma. Gli infortuni complicano notevolmente le cose. Specialmente se piuttosto seri e che possono togliere da qui alla fine della stagione risorse alla rosa.

Per la Sampdoria, è una stagione difficile, con già tanti infortuni con cui Pirlo ha dovuto fare i conti. La situazione di Ronaldo Vieira, però, preoccupa ancora di più. Fastidio ai tendini per il centrocampista, che lo ha tolto dai convocati per la gara contro il Pisa. Un infortunio delicato, per il quale il giocatore portoghese potrebbe decidere di operarsi. Ma in quel caso, concluderebbe anticipatamente la stagione. La terapia conservativa, al contrario, lo lascerebbe a disposizione dell’allenatore, ma potrebbe ugualmente limitarne l’utilizzo, viste le sue condizioni non perfette.