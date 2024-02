HIGHLIGHTS | Theo Hernandez regola il Napoli: il Milan si porta a -1 dalla Juve

Da pochi istanti si è chiusa la gara di San Siro tra Milan e Napoli: vincono i rossoneri grazie alla rete siglata dall’esterno francese

Luci a San Siro. Al termine di un match che si è animato soprattutto nella seconda frazione di gioco, il Milan batte il Napoli e conquista tre punti pesantissimi. A decidere la contesa è stato il gol di Theo Hernandez al 25′ sull’ottimo suggerimento in verticale di Rafa Leao che, di fatto, ha indirizzato un match fino a quel momento sostanzialmente bloccato e giocato su ritmi blandi.

Il 3-5-1-1 varato da Mazzarri in avvio non ha sortito gli effetti attesi dal tecnico del Napoli. Pur creando un paio di occasioni importanti con Simeone e Kvara, gli Azzurri vanno sotto al primo vero affondo del Milan. Un’intuizione illuminante di Leao squarcia la difesa partenopea: Theo Hernandez raccoglie il suggerimento in verticale del compagno e beffa Gollini con una precisa conclusione sul primo palo. Gli ospiti faticano a reagire. La situazione cambia nel momento in cui, nella seconda frazione di gioco, Mazzarri getta nella mischia Matteo Politano. Un sinistro chirurgico dell’esterno mancino spaventa Maignan che, però, non è mai stato chiamato a particolari interventi. Sul fronte opposto i rossoneri fanno male soprattutto in ripartenza: in una di queste, al minuto 70, Leao sfiora il gol con una conclusione di interno destro che sibila il palo.

Milan-Napoli, decide Theo Hernandez: i rossoneri conquistano il big match

Nell’ultimo quarto d’ora il Napoli prova ad aumentare i giri del motore ma deve fare i conti con la sostanziale sterilità del proprio reparto offensivo. Troppo isolato, Kvaratskhelia è chiamato ad una partita di sacrificio e fatica a mettersi in proprio. Ancora Leao crea un paio di occasioni potenzialmente letali che, però, non riesce a concretizzare.

La partita si trascina via fino al triplice fischio di Doveri con un Milan in controllo dei ritmi e del tema tattico dell’incontro ma che rischia in maniera clamorosa al minuto 88. Simic svirgola un cross e per poco beffa Maignan: il difensore rossonero, però, è salvato dal palo. La gemma di Theo Hernandez allora decide il big match di San Siro: adesso il Milan vede sempre più vicina la Juventus, impegnata nel match casalingo contro l’Udinese.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan** 52, Atalanta 42, Bologna 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli 35,, Torino 33, Genoa** 29, Monza** 30, Lecce** 24, Frosinone** 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona** 19, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più