HIGHLIGHTS | La Fiorentina riparte, il Frosinone crolla: i viola vincono 5-1

La Fiorentina si riprende dopo una serie di risultati negativi e ritrovano anche il gol: al Franchi finisce 5-1 per la squadra di Italiano

La Fiorentina torna a vincere e pure a segnare. Dopo sei partite consecutive senza successo tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Italiano riparte in maniera fragoroso contro un Frosinone fragilissimo in difesa. Finisce addirittura 5-1 al Franchi, con una partita praticamente mai in discussione fin dal primo tempo.

È lì che i padroni di casa decidono il match andando in vantaggio di due gol già dopo 19 minuti grazie alla rete del Gallo Belotti alla prima marcatura con la nuova maglia, poi a quella di Ikone con l’aiuto di una deviazione. Un uno-due che abbatte la squadra di Di Francesco, che pure in avanti continua a provarci e creare occasioni. Ma non è proprio giornata, soprattutto in difesa dove i ciociari fanno acqua da tutte le parti. Tanto che alla fine del primo tempo la Fiorentina trova pure il terzo gol con la solita zuccata di Martinez Quarta. All’intervallo si va con la partita già quasi chiusa e la ripresa ha lo stesso leit motif. Al 53′ Nico Gonzalez trova il poker dopo qualche errore clamoroso, poi al 66′ gli ospiti provano a tornare in partita con la punizione di Mazzitelli deviata. Il Frosinone continua a provarci, ha diverse chances ma Kaio Jorge non è abbastanza cattivo. I viola chiudono così devinitivamente la pratica con la rete rocambolesca di Barak all’85. Gli uomini di Italiano reagiscono e agganciano così la Lazio a quota 37 punti in piena zona Europa e con una partita in meno rispetto alla Roma che è sopra di un punto. Il Frosinone continua a prendere tantissimi gol e segnare poco in relazione alle occasioni. La posizione in classifica resta abbastanza buona, ma serve tornare a fare qualche punto in più.





CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma** 38, Lazio 37, Fiorentina 37, Bologna* 36, Napoli* 35, Torino 33, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23**, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

