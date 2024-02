Verso Juve-Udinese, cattive notizie per Allegri: Vlahovic non ci sarà

Le ultime dalla Continassa non sorridono alla Juventus. Dal ‘JTC’ non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. I bianconeri sono chiamati a riprende la marcia in campionato dopo il mezzo stop contro l’Empoli e la sconfitta contro l’Inter

Lunedì sera all’Allianz Stadium arriva l’Udinese per il posticipo del 24esimo turno di campionato. La situazione infortunati in casa Juve non sorride a mister Allegri in vista del match.

Mancano poco più di 48 ore a Juventus-Udinese, ma ci sono già delle notizie certe. Nel corso dell’inizio della settimana l’attenzione era focalizzata su tre nomi: Federico Chiesa, Mattia Perin e Dusan Vlahovic.

Per il portiere, una lesione di primo grado al legamento collaterale del ginocchio, circa un mese di stop. Per l’attaccante italiano, la contusione al piede destro ha imposto un’iniziale cautela, ma nulla di grave. A metà settimana il ‘7’ si è allenato con il gruppo squadra.

🇷🇸❌️⚠️ Lavoro differenziato per Vlahovic, out lunedì per #JuveUdinese. Il serbo non sarà della partita. ⚠️

🇮🇹 Miretti è tornato ad allenarsi dopo l'influenza.

🎙 Domani conferenza #Allegri ore 14. ⚪️⚫️ #Juventus

A preoccupare di più Allegri e il suo staff erano le condizioni di Dusan Vlahovic. Il sovraccarico all’adduttore registrato post Inter-Juve ha obbligato al lavoro personalizzato del serbo nel corso della settimana, contro i programmi iniziali. Anche oggi il ‘9’ si è allenato a parte. Vlahovic non sarà della partita: out per Juventus-Udinese. Per Max Allegri, a disposizione in attacco Arek Milik, Federico Chiesa e Kenan Yilidz. Data anche l’indisponibilità di Moise Kean.