Rivoluzione Juve in mediana: da Alcaraz e Rabiot a Samardzic e Koopmeiners

La Juventus lunedì torna in campo contro l’Udinese. I bianconeri reduci dal pareggio contro l’Empoli e dalla sconfitta a danni dell’Inter sono obbligati a tornare a fare punti per non perdere ulteriore terreno

Nel mentre la dirigenze è al lavoro per l’estate e un occhio di riguardo ce l’ha sempre il centrocamp. Tra le file friulane c’è Samardizc, nome chiacchierato e mai passato di moda alla Continassa.

La Juventus riprende la sua marcia tra le mura amiche dell’Allianz Stadium e lo fa accogliendo l’Udinese nel posticipo del 24esimo turno di Serie A. I bianconeri sono incappati nel peggior momento della stagione e sono chiamati ad una risposta concreta e in termini di punti contro i bianconeri friulani.

Tra le file dell’Udinese c’è sempre Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002, seguito a lungo dalla Juventus. Tra le file della ‘Signora’ c’è invece il volto nuovo Carlos Alcaraz, i due sono coetanei. E potrebbero avere destini incrociati. Dopo l’estate da ‘quasi nerazzurro’, Samardzic è rimasto nei radar della Juventus, che non ha mai tolto il ’24’ dalla lista stretta dei colpi sulla mediana. E nel frattempo ha piazzato il colpo Alcaraz. L’argentino però non è certo di restare a Torino, dato il riscatto fissato a 50 milioni di euro. Lunedì allo Stadium ci sarà Samardzic, ma forse anche il padre dello stesso giocatore, e potrebbe essere l’occasione per riaprire un canale mai davvero chiuso. I due si potrebbero incrociare sul rettangolo verde e possono avere destini incrociati in estate. Qualora le condizioni fossero favorevoli: Alcaraz out, Samardzic in.

Calciomercato Juventus: le situazioni Rabiot e McKennie. E l’obiettivo Koopmeiners

Il centrocampo della Juventus 24/25 è un rebus, con tanti punti interrogativi e poche certezze. Da Rabiot e McKennie agli occhi su Koopmeiners.

Il centrocampo della Juventus è un tema sempre molto aperto. E in estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Degli attuali interpreti della mediana, l’unico praticamente certo di restare è Manuel Locatelli. Non considerando Andrea Cambiaso propriamente nel novero dei centrocampisti, si consideri invece Nicolò Fagioli di fatto un acquisto per la nuova stagione.

Gli altri? Dai titolari Weston McKennie, in scadenza nel 2025, e alle prese con le pratiche di rinnovo ad Adrien Rabiot, in scadenza a fine stagione. Il francese è un caso aperto in casa Juventus, ma già lo si sapeva. Il rinnovo di un anno ha solo rimandato il discorso. Il classe ’95 è senza dubbio uno dei pochi top della rosa e fa gola a molte big europee: dalla fila di club inglesi della Premier League, a Barcellona e Bayern Monaco. Tutti guardano in casa bianconera con attenzione sul numero ’25’, pronti a offrire al ragazzo parigino contratti magari più importanti e una nuova esperienza internazionale.

La questione Rabiot è anche legata, internamente, a quella di Teun Koopmeiners: è lui il grande obiettivo della ‘Signora’ per il centrocampo della prossima stagione. L’idea di fare un investimento importante c’è, e l’olandese dell’Atalanta è il primo della lista. Una matassa, la mediana della Juve: dai destini incrociati di Samardzic e Alcaraz, a quelli che potrebbero incrociarsi di Rabiot e Koopmeiners. Tante idee, per una possibile rivoluzione d’estate.