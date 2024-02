Milan, rebus Maignan: l’erede arriva dalla Serie A

Milan, rebus attorno al futuro di Maignan: il suo erede può arrivare dalla Serie A

Nonostante una stagione forse non all’altezza delle precedenti, Mike Maignan resta uno dei portieri più importanti della Serie A e più forti del panorama mondiale.

L’estremo difensore francese ha il contratto con il Milan in scadenza nel 2026, ma il club rossonero sarebbe già al lavoro per cercare di prolungare il contratto del portiere nato a Cayenna. Chiaro che il giocatore vorrebbe anche vedersi aumentato l’ingaggio attualmente percepito. Il Milan proverà a soddisfare le sue richieste, ma nel frattempo le big europee continuano a seguire con attenzione il portiere transalpino. Su tutte il Bayern Monaco, alla ricerca di un erede di Manuel Neuer, senza però dimenticare i top club inglesi, come Chelsea o Manchester United.

Milan, spunta Di Gregorio per il dopo Maignan

Ecco quindi che, se in estate dovesse arrivare un’offerta importante per Maignan, il Milan potrebbe anche prenderla in considerazione. Anche perché lo sforzo economico del club per accontentare il giocatore sarebbe non indifferente. La richiesta di Maignan sarebbe attorno agli 8 milioni di euro, il Milan potrebbe arrivare a proporre lo stesso stipendio di Leao (6,5).

Ecco quindi che, stando a quanto riferito da ‘Tuttosport’, il club rossonero starebbe sondando il terreno per un erede. E tra i profili più graditi c’è quello di Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza, che tanto bene sta facendo con la maglia dei brianzoli. Il portiere cresciuto nel vivaio dell’Inter è protagonista indiscusso con i biancorossi da ormai tre stagioni e la sua crescita è sempre più evidente. Di Gregorio è sotto contratto con il Monza fino al 2027 e il prezzo del suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. Valutazione negoziabile però, anche perché non vanno dimenticati gli eccellenti rapporti tra Milan e Monza e il club rossonero potrebbe anche giocarsi la carta di qualche giovane da girare alla formazione brianzola.