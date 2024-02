Lautaro o Thuram, Farris glissa e spiazza tutti: “Sono importanti loro”

Le parole di Farris nel post partita di Roma-Inter. Ecco quanto dichiarato dal vice di Inzaghi ai microfoni di DAZN

Sono tanti gli spunti di riflessione offerti da un Roma-Inter che ha visto i nerazzurri fare nuovamente la voce grossa. Nel post partita dell’Olimpico ha parlato Farris che ha fornito una chiave di lettura importante della gara, partendo dal feedback di Inzaghi in comunicazione con la squadra:

Cosa ci siamo detti con Inzaghi: “ Si tratta di una comunicazione tra il mister che era carico perché nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che dovevamo. Noi abbiamo fatto da tramite. Nel primo tempo la Roma ha avuto un buonissimo impatto sulla gara, abbiamo preso due gol evitabili sui quali abbiamo lavorato. Nella ripresa siamo venuti fuori in modo straordinario: nelle partite importanti possono sbagliare 20 minuti in un tempo ma poi la rimettono a posto. Questo, però, deve essere un monito. Su campi difficili come questo chiunque può metterci in difficoltà”.

SEGNALE DI RISCOSSA – “Nel gol del 2-2 è una situazione che proviamo e riproviamo. A fine primo tempo l’input era trovare la giusta posizione dei centrocampisti e sfruttare i quinti, costringendo la Roma ad allungarsi. Ci hanno messo qualità, non era semplice. Più importante Thuram o Lautaro? Sono importanti Arnautovic e Sanchez che offrono sempre il loro contributo quando entrano. Anche sul 3-2 era fondamentale trovare le forze per tenere lontana la Roma e trovare l’assist da un subentrato è molto importante”.

DALLA JUVE ALL’ATLETICO – “Tenere dietro le altre è molto importante perché non molleranno. Rimontare su un campo così lo è altrettanto. Abbiamo tirato fuori il meglio. Ora prepariamo la Salernitana, poi l’Atletico che è una grandissima squadra cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi”.