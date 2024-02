Inter come la Juve: “Debito clamoroso, situazione da tribunale”

Mirino puntato sul club di Zhang e parallelismo con la Juventus che i nerazzurri hanno sconfitto sul campo domenica scorsa

“Per migliorare, bisogna avere i soldi. E per avere i soldi, bisogna avere i conti in regola”. Tony Damascelli al veleno sul calcio italiano e non solo parlando della Juventus sconfitta al ‘Meazza’ dall’Inter.

Proprio l’Inter è nel mirino del giornalista de ‘Il Giornale’ nel suo editoriale su ‘Radio Radio’. A proposito delle grave difficoltà in cui versa il calcio, nostrano e straniero, Damascelli infilza: “La situazione di due grandi club come il Chelsea e il Manchester City è da tribunale. Quella di alcuni club italiani, che sono in debito clamoroso, è ugualmente borderline. Dalla Juventus è stata giustamente affrontata, anche se secondo me in ritardo con quello che è accaduto l’anno scorso. Quella di altre società non viene affrontata”.

Damascelli riconosce però i meriti dei nerazzurri: “Meriti effettivi sul campo – sottolinea – ottenuti con il lavoro di Inzaghi, con il grande lavoro di Ausilio e poi con il notaio Marotta a confortare quello di questi. Io penso che l’Inter abbia avuto dalla finale di Champions League – evidenzia Damascelli in conclusione – un’iniezione di autostima necessaria”.