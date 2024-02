Juve, Vlahovic MVP di gennaio a rischio per l’Udinese: l’attacco affidato a Yildiz

La Juventus è al lavoro in vista della sfida contro l’Udinese di lunedì 12, per il posticipo del 24esimo turno di Serie A, che si aprirà questa sera con Salernitana-Empoli. All’Allianz Stadium i bianconeri accoglieranno… i bianconeri friulani

La ‘Signora’ arriva dal peggior momento stagionale, un solo punto nelle ultime due gare – Empoli e Inter – e la necessità di invertire la rotta. Non ci sono però buone notizie dallo ‘Juventus Training Center’.

La situazione legata al campo e agli infortuni ha distolto subito il focus dalla sconfitta di Milano, maturata nella sera di domenica scorsa. Prima la contusione al piede destro per Federico Chiesa, poi il sovraccarico all’adduttore della coscia destra per Dusan Vlahovic. Fino ad arrivare alla lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio per Mattia Perin.

Le tre situazioni vanno affrontate diversamente: per il portiere stop di circa un mese. Per l’attaccante italiano, contusione rientrata: da mercoledì è tornato in gruppo. Per il centravanti serbo invece, il programma era di tornare ad allenarsi in squadra – per lo meno parzialmente – quest’oggi. Così non è stato, per il ‘9’ ancora lavoro a parte. E per la cronaca, non ha preso parte all’allenamento neanche Fabio Miretti, a causa di un attacco influenzale.

Allenamento #Juve di oggi: scarico per chi ha preso parte alla partitella contro il Chisola di ieri. Lavoro di reparto per gli altri.

⚠️🇷🇸 Per #Vlahovic ancora lavoro differenziato, 🇮🇹 Miretti non si è allenato perché influenzato. ⚪️⚫️ #Juventus



Juventus, Vlahovic in dubbio. Allegri si affida a Yildiz, in vantaggio su Chiesa

Coperta corta in attacco per Massimiliano Allegri: Vahovic in forte dubbio, Chiesa sulla via del recupero. Può essere di nuovo l’ora di Milik… e quella di Yildiz.

In vista della sfida con l’Udinese mister Massimiliano Allegri dovrà fare in conti bene. In difesa, non sarà disponibile Danilo perchè squalificato. In avanti, Dusan Vlahovic non dà certezze. Il serbo, ironia del destino, è stato eletto proprio oggi ‘Player of the month’, giocatore del mese di gennaio. Insomma, l’MVP, il migliore della Serie A nel corso del primo mese del nuovo anno solare. Il campo però racconta di un Vlahovic che si allena ancora a parte, a causa del sovraccarico al flessore della coscia destra.

Dusan #Vlahovic, in dubbio per #JuveUdinese, è stato eletto dalla Lega #SerieA 'Player of the month', per ciò che concerne il mese di gennaio.



In attacco quindi sono tre i nomi, considerata l’indisponibilità di Moise Kean: Federico Chiesa, Kenan Yildiz e Arkadiusz Milik. Tra questi, mister Allegri ne sceglierà due. E considerando la settimana ‘di rientro’ di Chiesa, e facile ipotizzare la coppia Milik-Yilidz. Per il polacco, occasione per il riscatto ancora in casa. Per il turco, ormai punto di riferimento, grande chance dal primo minuto, qualora Chiesa partisse ancora dalla panchina. Il numero ‘7’ può essere una carta preziosa da giocare a gara in corso: nei prossimi giorni Allegri scioglierà le ultime riserve.