Grave infortunio e ambulanza in ritardo: partita sospesa

Un grave infortunio ha portato alla sospensione di una partita tra Under 19 regionali. Ambulanza e gesto deciso in maniera congiunta da parte delle squadre

I campi di provincia continuano a portare insidie importanti per club e calciatori che li calcano. A tal proposito l’ultimo episodio arriva a margine della gara di Under 19 B regionale tra Polisportiva Tecchiena e Feretino calcio.

Al 33′ minuto va purtroppo registrato un grave infortunio per uno dei calciatori della squadra di casa che ha portato ad una serie di conseguenze a catena. L’ambulanza è infatti giunta sul posto con un corposo ritardo di circa 40 minuti, portando in seguito ad una decisione piuttosto drastica.

Le due squadre, alla luce della situazione, hanno infatti preferito non proseguire con la partita: una rinuncia a continuare comunicata anche attraverso i capitani con una scrittura firmata dal direttore di gara.

Grave infortunio ad un calciatore: stop alla partita

Infortunio grave, ambulanza e partita sospesa sono quindi gli ingredienti di un mix piuttosto importante che ha caratterizzato una giornata da dimenticare.

In merito alla vicenda si è quindi espresso il direttore sportivo con un comunicato: “Preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 33′ del primo tempo, a seguito di un grave infortunio di gioco, occorso ad un calciatore della società POLISPORTIVA TECCHIENA sul seguente punteggio: POLISPORTIVA TECCHIENA – FERENTINO CALCIO 0 – 1 e dal notevole ritardo di circa 40 ‘ dall’arrivo di un’ambulanza, motivo per il quale entrambe le società, di comune accordo, tenuto conto della gravità dell’infortunio stesso, comunicavano all’arbitro la loro intenzione di non proseguire la gara, firmando apposita dichiarazione dei rispettivi capitani. Si dispone la prosecuzione della gara, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento LND“.

La nota ufficiali chiude dicendo: “Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara”.