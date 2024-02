Affare da quasi 8 milioni, Milan scippato dall’Inter

Milan a rischio scippo: il giocatore può finire all’Inter per quasi 8 milioni di euro

Nel corso del mercato invernale il Milan ha deciso di effettuare solo due acquisti. Uno più un rientro in realtà, considerato che il prestito di Matteo Gabbia è stato prematuramente interrotto.

Una scelta che ha sorpreso, visto che in ottica rossonera si è parlato di possibili nuovi innesti in ogni reparto, dalla difesa all’attacco, passando per la mediana. Alla fine però il Milan ha deciso, oltre a riportare alla base Gabbia, di acquistare il solo Filippo Terracciano. Tra i calciatori trattati dalla società rossonera c’è stato anche Federico Redondo, centrocampista classe 2003, figlio di Fernando, ex calciatore proprio del Milan.

Milan, si allontana Redondo: spunta l’Inter Miami

Redondo, nato in Spagna e comunitario, è considerato uno dei giocatori più promettenti del panorama argentino. Schierato come ‘volante’, nello stesso ruolo del padre e, come il padre, è cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos Juniors.

Il contratto che lo lega al club di Buenos Aires scadrà a fine anno e il Milan si è interessato fortemente a lui. L’affare però non si è concretizzato e ora Redondo potrebbe cambiare aria, lasciando l’Argentina. Nel suo futuro potrebbe però non esserci l’Europa, bensì la Mls. Un altro ex rossonero, David Beckham, avrebbe messo infatti Redondo nel mirino e sarebbe desideroso di portarlo all’Inter Miami. Il club statunitense è in forte trattativa per portare il giocatore in Florida, dove in squadra ritroverebbe una nutrita comunità sudamericana, capitanata chiaramente da Lionel Messi.

Il ‘Miami Herald’ sottolinea come l’Inter Miami sia pronto a offrire al club argentino 7,5 milioni di euro. La società della Florida dovrebbe però abbassare il proprio monte salariale e quindi è facile che per concretizzare l’acquisto di Redondo vengano ceduti alcuni giocatori, come i brasiliani Gregore e Jean Mota, che piacciono in patria. C’è tempo fino al 21 febbraio. Per il Milan le cose, quindi, si complicano. I rossoneri dovranno cercare di fare un importante lavoro di convincimento sia nei confronti del ragazzo sia dell’Argentinos Juniors per fare in modo di riuscire a concretizzare il colpo in estate.