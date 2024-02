Soulé, 35 milioni e scambio in Serie A: “Dipende dalla Juventus”

Soulé incanta con la maglia del Frosinone, ma il suo futuro alla Juventus resta incerto: le parole del gioiello argentino

Gol e giocate sopraffine. Matias Soulé è una delle rivelazioni del campionato di Serie A e sta trascinando la matricola Frosinone.

Il gioiello argentino è già arrivato in doppia cifra ed è finito nel mirino di tante squadre all’estero, rifiutando anche un’importante offerta dall’Al-Ittihad. La Juventus, proprietaria del cartellino visto anche un contratto in essere fino al 2026, non chiude alla cessione e valuta il classe 2003 almeno 35 milioni di euro. Tutto rimandato alla prossima estate, con Giuntoli e la dirigenza della Continassa che dovranno prendere una decisione su Soulé. Come ammette anche lo stesso fantasista: “Prima di tutto devo tornare alla Juve, poi si vedrà anche in base a loro. L’Atalanta è una squadra forte, al ritorno ne abbiamo presi cinque!”, chiosa il baby argentino in riferimento a un possibile trasferimento a Bergamo nell’affare Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, rebus Soulé: “Vedremo dopo il ritorno a Torino”

Soulé prosegue tornando sul rifiuto alle ricche offerte saudite: “Quando un po’ a sorpresa mi è arrivata questa proposta dall’Al-Ittihad, ne ho subito parlato con la mia famiglia. Però già nella mia testa sapevo bene cosa fare: rimanere per salvare il Frosinone”, spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’.