Rivoluzione IFAB, arriva l’espulsione a tempo: come funziona

E’ stato ideato un nuovo cartellino che verrà utilizzato dagli arbitri insieme al giallo e al rosso

Svolta epocale in arrivo nel mondo del calcio. L’Ifab (International Football Association Board) starebbe infatti per approvare una nuova norma rivoluzionaria. Accanto ai tradizionali cartellini gialli e rossi, potrebbe essere affiancato un nuovo colore che verrà utilizzato dagli arbitri per indicare le espulsioni a tempo, uno strumento inedito nella storia del calcio ma che viene da tempo adottato con successo in altri sport.

A riportare l’indiscrezione è stato quest’oggi il ‘Telegraph’, secondo cui i membri che appartengono all’Ifab avrebbero già deciso di approvare l’introduzione nel mondo del calcio del cartellino blu. Si tratta di un cartellino che non andrà a rimpiazzare quelli già esistenti, ma che semplicemente verrà affiancato al rosso e al giallo. Siamo di fronte a tutti gli effetti della nascita dell’espulsione a tempo: il calciatore che verrà allontanato dal direttore di gara con il ‘blu’, dovrà difatti abbandonare il terreno di gioco per soli 10 minuti, lasciando dunque i compagni in inferiorità numerica prima di tornare regolarmente in gioco.

Quando verrà utilizzato e per quali irregolarità il cartellino blu? Nel protocollo che l’Ifab potrebbe già annunciare nella giornata di domani, verranno ovviamente illustrate tutte le casistiche nel dettaglio, con i primi test ufficiali che dovrebbero partire dalla prossima estate. Stando alle indiscrezioni circolate in Inghilterra, vi sono già delle primissime direttive generali sull’uso del cartellino blu. Questo, infatti, dovrebbe essere utilizzato principalmente dinnanzi a due eventualità: proteste eccessive da parte del calciatore nei confronti dell’arbitro e in caso di falli tattici, considerati cioè strategici ed antisportivi ma non pericolosi per l’incolumità altrui.

Nasce l’espulsione a tempo: verrà introdotto il cartellino blu

Per quanto riguarda la convivenza con gli altri due cartellini, quello blu avrà lo stesso ‘peso’ in termini di regolamento del rosso e giallo.

Ciò significa che con un solo blu il calciatore dovrà lasciare temporaneamente il campo per 10′. In caso di doppio cartellino blu nella stessa partita, invece, scatterà automaticamente il rosso. Blu e giallo potranno inoltre sommarsi, per cui qualora un calciatore ricevesse entrambi i cartellini all’interno dei 90 minuti, verrebbe quindi espulso automaticamente con il rosso.